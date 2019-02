Verfahren um verurteilten VW-Manager verzögert sich

Das Gerichtsverfahren um die fristlose Kündigung von Volkswagen gegen den früheren Manager Oliver Schmidt verzögert sich um mehrere Monate. Der ursprünglich vorgesehene Termin am 11. Februar sei auf Antrag von Volkswagen auf den 27. Mai verlegt worden, teilte das Arbeitsgericht in Braunschweig am Montag mit. Den Antrag habe das Unternehmen damit begründet, dass der in den USA verurteilte Schmidt erst Ende der vierten Kalenderwoche einen umfangreichen neuen Schriftsatz eingereicht habe. Eine sachgerechte Vorbereitung und Erwiderung sei bis zum bislang geplanten Termin nicht möglich.