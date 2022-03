Besondere Flaute herrschte in den Hotels, Gasthöfen und Pensionen, die nur gut die Hälfte der sonst üblichen Gäste begrüssen konnten. In Ferienunterkünften und sonstigen touristischen Unterkünften betrug der Rückgang nur gut ein Viertel. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) rechnet zwar mit steigenden Buchungszahlen in diesem Jahr, eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau wird aber erst 2023 erwartet./ceb/DP/eas

(AWP)