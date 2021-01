Verizon ist optimistisch für 2021

Der US-Telekomriese Verizon traut sich 2021 bessere Geschäfte zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie solle bei 5,00 bis 5,15 US-Dollar liegen, teilte der Konzern am Dienstag in New York mit. Das wären mindestens 10 Cent mehr als im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr. Zudem solle der Umsatz von Service und anderen Bereichen um mindestens zwei Prozent steigen. Analysten hatten zuletzt im Schnitt einen bereinigten Gewinn je Aktie für das neue Geschäftsjahr von 5 Dollar auf dem Zettel.