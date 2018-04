Verizon kann Gewinn kräftig steigern

Der US-Telekomriese Verizon ist im ersten Quartal dank neuer Kunden und den Steuergeschenken der US-Regierung stark gestartet. Die Zahl der Neukunden sei in den ersten drei Monaten um 260 000 gewachsen, teilte der Konzern am Dienstag in New York mit. Analysten hatten im Schnitt mit lediglich 159 000 gerechnet. Verizon zufolge handelt es sich dabei vor allem um Träger von Wearables wie den Smartwatches.