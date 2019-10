Verizon profitiert von steigender Mobilfunkkundenzahl

Der US-Telekommunikationskonzern Verizon hat im dritten Quartal deutlich mehr neue Mobilfunkkunden gewonnen. Die Umsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozent auf knapp 32,9 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Die Zahl der Mobilfunkkunden stieg dabei um 601 000, hiess es. Analysten hatten mit weniger gerechnet.