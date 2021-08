Verkauf von Gebrauchtwagen in Grossbritannien auf Rekord

Nach dem Ende des Corona-Lockdowns in Grossbritannien ist der Gebrauchtwagenhandel auf einen Rekordstand geschnellt. Zwischen April und Juni seien rund 2,2 Millionen Fahrzeuge verkauft worden, teilte der Branchenverband SMMT am Dienstag in London mit. Das sei der höchste bisher bekannte Wert in diesem Zeitraum. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Verkauf um mehr als das Doppelte, im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 um 6,6 Prozent.