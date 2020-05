Vermögensverwalter Bantleon gelingt Ausstieg bei LPKF

Der Vermögensverwalter Bantleon ist seinen insgesamt 29-prozentigen Anteil am Laserspezialist LPKF am Kapitalmarkt losgeworden. Die rund sieben Millionen Aktien seien an institutionelle Investoren verkauft worden, teilte LPKF am späten Mittwochabend in Garbsen mit. Gemessen am Xetra-Schlusskurs ist das Paket rund 147 Millionen Euro wert.