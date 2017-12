Die vor dem Börsengang stehende Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank lockt Investoren mit einer hohen Dividende. Mittelfristig sollten 65 bis 75 Prozent des Nettoergebnisses ausgeschüttet werden, teilte die Deutsche Asset Management am Dienstag anlässlich eines Kapitalmarkttags in London mit. In den ersten neun Monaten dieses Jahres war vor Steuern ein Gewinn von 610 Millionen Euro hängengeblieben.