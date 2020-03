Verordnung für Nutri-Score zur Billigung in Brüssel

Die Bundesregierung treibt die Einführung des neuen Nährwertlogos Nutri-Score für viele Lebensmittel weiter voran. Das Ernährungsministerium schickte eine dafür vorgesehene Verordnung zur Billigung an die EU-Kommission, wie es am Dienstag mitteilte. Dieses Notifizierungsverfahren dürfte voraussichtlich sechs Monate dauern, danach kommt die Verordnung in den Bundesrat. In Kraft treten soll sie noch in diesem Jahr, um den Rechtsrahmen für eine freiwillige Verwendung auf der Packungs-Vorderseite von Fertigprodukten zu schaffen - dazu gehören auch Nutzungsregeln für die Hersteller.