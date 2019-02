Versandhändler Otto will App-Dienste für Kunden ausbauen

(Ausführliche Fassung) - Der Versandhändler Otto will im Wettbewerb des Online-Handels den Ausbau seiner mobilen Anwendungen vorantreiben. "Der Fokus liegt darauf, dass wir technologisch einen deutlichen Schritt vorwärts machen", sagte der Vorstandschef der Otto-Einzelgesellschaft, Marc Opelt, am Montag in Hamburg. Das Unternehmen will wie im Vorjahr erneut 100 Millionen Euro in Technologie und neue Arbeitsplätze investieren. Es gebe durchschnittlich rund 400 bis 500 offene Stellen, sagte Opelt.