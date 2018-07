Verschnaufpause im deutschen Maschinenbau - etwas weniger Bestellungen im Mai

Eine sinkende Nachfrage aus den Euroländern hat Deutschlands Maschinenbauern im Mai eine kleine Delle bei den Bestellungen eingebrockt. In der exportorientierten Branche gingen - bereinigt um die Preisentwicklung - ein Prozent weniger Aufträge ein als im Vorjahresmonat. Während das Inlandsgeschäft leicht um ein Prozent zulegte, gab es im Ausland ein Minus von zwei Prozent, wie der Branchenverband VDMA am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Dabei machte sich vor allem ein Rückgang bei den Aufträgen aus den Staaten der Eurozone um insgesamt 11 Prozent bemerkbar.