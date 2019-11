Europas zweitgrösster Versicherer Axa hat in den ersten neun Monaten seine Einnahmen gesteigert. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 79,7 Milliarden Euro gewachsen, teilte der Allianz-Rivale aus Frankreich am Mittwoch in Paris mit. Auf vergleichbarer Basis belief sich der Anstieg ebenfalls auf fünf Prozent. In allen Regionen legten die Umsätze zu./jsl/edh