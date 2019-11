Versicherer Generali steigert Gewinn - Aktie auf Mehrjahreshoch

(Ausführliche Fassung) - Der italienische Versicherungskonzern Generali hat seinen Gewinn in den ersten neun Monaten dank guter Geschäfte in allen Bereichen merklich gesteigert. Das operative Ergebnis wuchs im Jahresvergleich um neun Prozent auf 3,9 Milliarden Euro, wie der Konkurrent von Allianz und Axa am Donnerstag in Triest mitteilte.