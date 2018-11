Versicherer Zurich schliesst grenzüberschreitende Übernahmen aus

Zurich-Insurance-Chef Mario Greco hat grossen Zusammenschlüssen für den Versicherer eine kategorische Absage erteilt. "Grenzüberschreitende, transformierende Transaktionen werden für uns nie ein Thema sein", sagte er auf einem Versicherer-Kongress des "Handelsblatts" am Donnerstag in München. Er glaube nicht an die Sinnhaftigkeit solcher Fusionen und Übernahmen.