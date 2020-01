Versicherern bieten sich in der digitalen Welt Marktchancen

Die Welt wird digitaler und die Menschen vernetzen sich zunehmend. Davon profitieren auch Versicherer. Sie erhalten einen direkten Zugang zu ihren Kunden und können so zum Beispiel Produkte auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zuschneiden, heisst es in der neusten Sigma-Studie von Swiss Re. Vorreiter dazu sind Versicherungen in Schwellenländern.