Die Europäische Versicherungsaufsicht Eiopa hat die Unternehmen in der Branche zu einer Pause bei Dividenden und Aktienrückkäufen aufgefordert. Die Versicherer und Rückversicherer müssten ihrer Verantwortung gegenüber den Kunden auch in der Corona-Krise nachkommen, teilte die Behörde am Donnerstagabend mit.