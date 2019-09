Versicherungsbranche kommt bei "Dorian" wohl glimpflich davon

Die Versicherungsbranche kommt bei den Zerstörungen durch Wirbelsturm "Dorian" nach Einschätzung von Experten noch einmal glimpflich davon. Die versicherten Schäden in der Karibik und Nordamerika dürften nach grober Schätzung bei einem mittleren einstelligen Milliarden-Dollar-Betrag bleiben, sagte Torsten Jeworrek, zuständiges Vorstandsmitglied beim weltgrössten Rückversicherer Munich Re, am Sonntag beim jährlichen Rückversicherertreffen in Monte Carlo.