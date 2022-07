Versorger Enel erzeugt mehr Strom - höhere Beschaffungskosten belasten

(Ausführliche Fassung) - Eine höhere Erzeugung sowie steigende Strompreisehaben dem Versorger Enel im ersten Halbjahr einen Umsatzsprung beschert. So stiegen die Erlöse um gut 85 Prozent auf 67,3 Milliarden Euro, wie der italienische Konzern am Donnerstag in Rom mitteilte. Vor allem das Geschäft mit Wärmekraftwerken und dem Handel sowie der Endkunden-Bereich verzeichnete deutliche Zuwächse. Aber auch die erneuerbaren Energien legten zu. Der Aktie verhalf dies am Freitag zu Kursgewinnen.