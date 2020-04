Verspätete Börsenmitteilungen: Bafin verhängt Bussgeld gegen Blackrock

Der Grund: Verpflichtende Stimmrechtsmitteilungen, die über die Höhe einer Aktienbeteiligung an einem Unternehmen informieren, seien nicht rechtzeitig abgegeben worden. Damit liege ein Verstoss gegen das Wertpapierhandelsgesetz vor. Solche Mitteilungen müssen bei Über- beziehungsweise Unterschreitung bestimmter Schwellenwerte unverzüglich, spätestens innerhalb von vier Handelstagen gemacht werden.

Das Unternehmen könne gegen den Bussgeldbescheid vom 8. April binnen vier Wochen Einspruch einlegen, erklärte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Davon wird Blackrock keinen Gebrauch machen, wie aus einer Stellungnahme des Unternehmens hervorgeht: "Blackrock akzeptiert die heute von der Bafin verkündete Geldbusse und freut sich, dass diese Angelegenheit geklärt ist."

Nach Blackrock-Angaben hatte der Vermögensverwalter selbst der Bafin gemeldet, dass es bei Stimmrechtsmitteilungen im Zeitraum August bis Oktober 2018 Unkorrektheiten gegeben hatte: Die Zuordnung der Beteiligungen innerhalb von Blackrock stimmte nicht.

Blackrock ist der grösste Vermögensverwalter der Welt. Der 1988 gegründete Finanzriese verwaltet nach jüngsten Zahlen für das Jahr 2019 gut 7,4 Billionen Dollar Anlagegelder. Das US-Unternehmen ist weltweit an mehr als 15 000 Unternehmen beteiligt, in Deutschland unter anderem an allen Dax -Konzernen.

Die nun verhängte Geldbusse ist vergleichsweise gering: Maximal möglich gewesen wären zehn Millionen Euro. Im Jahr 2015 hatte die Bafin Blackrock schon einmal bestraft: Damals wurden 3,25 Millionen Euro fällig./ben/DP/jha

(AWP)