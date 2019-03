Versum Materials will Gespräche mit Merck aufnehmen - Offerte aber abgelehnt

Wendung im Tauziehen um den Halbleiterzulieferer Versum Materials: Unter dem Druck des feindlichen Übernahmeangebots durch den Darmstädter Merck-Konzern zeigt sich die Führung des US-Unternehmens nun gesprächsbereit. Die Amerikaner teilten am Freitag mit, Verhandlungen mit dem Dax-Konzern aufnehmen zu wollen. Vermutlich will Versum nun aber mehr aus der Übernahme herausschlagen. Denn das bisherige Angebot der Darmstädter in Höhe von 48 Dollar wies der US-Konzern zurück, da es nicht im besten Sinne seiner Aktionäre sei.