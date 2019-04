Verwaltungsratschef verlässt in Bedrängnis geratene Swedbank

Nach in einer Fernsehreportage erhobenen Geldwäschevorwürfen und dem Rauswurf der Bankenchefin verlässt nun auch der Verwaltungsratsvorsitzende die angeschlagene Swedbank . Lars Idermark habe sich entschlossen, seinen Posten bei der Swedbank mit sofortiger Wirkung zu räumen, teilte das schwedische Geldhaus am Freitag mit. Seine Nachfolge trete die bisherige stellvertretende Vorsitzende Ulrika Francke an. Der Verwaltungsrat hatte Swedbank-Chefin Birgitte Bonnesen im Zuge der Vorwürfe zunächst sein Vertrauen ausgesprochen, sie dann aber vor gut einer Woche entlassen.