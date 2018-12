Die US-Regierung hatte im Frühjahr Sanktionen gegen russische Firmen und Oligarchen verhängt. Diese Massnahmen bedrohten die Existenz von Rusal. Konzerngründer Oleg Deripaska trat deshalb bereits von seinem Posten aus dem Verwaltungsrat zurück. Die Sanktionen gegen Rusal will die US-Regierung im Gegenzug zu Umstrukturierungen in 30 Tagen aufheben, wie das Finanzministerium in Washington im Dezember mitteilte./thc/DP/he

(AWP)