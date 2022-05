Vestas senkt wegen Lieferkettenproblemen und Kriegsfolgen die Jahresprognose

Der dänische Windkraftanlagen-Hersteller Vestas blickt verhaltener auf die kommenden Monate. Aufgrund des unsicheren Geschäftsumfelds sowie getroffener Entscheidungen in Folge des Ukraine-Kriegs, müsse die Jahresprognose angepasst werden, teilte das Unternehmen am Sonntagabend in Aarhus mit. Im ersten Quartal sei die Rentabilität zudem von unterbrochenen Lieferketten beeinträchtigt worden. Die Aktie verlor am Montagmorgen 6,8 Prozent und zog auch die Papiere der Konkurrenten Nordex mit 3,5 Prozent und Siemens Gamesa mit 2 Prozent ins Minus.