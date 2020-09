Dies habe der Verwaltungsrat entschieden, teilte Vetropack am Mittwoch in einem Communiqué mit. Stebner stösst von Schmolz+Bickenbach zum Unternehmen und löst Günter Lubitz ab, der Ende September in den Ruhestand tritt. Bis zum Eintritt seines Nachfolgers werde CEO Johann Reiter den Bereich ad interim führen.

ra/ys

(AWP)