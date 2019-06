Viele Bankkunden können mit neuen Wertpapierregeln gut leben

Die Unzufriedenheit über die seit eineinhalb Jahren geltenden Regeln für Wertpapiergeschäfte ist bei Bankkunden weniger ausgeprägt als oft behauptet. In einer von der Finanzaufsicht Bafin angestossenen Umfrage, deren Ergebnisse die Behörde am Freitag veröffentlichte, gaben 60 Prozent von gut 3800 befragten Wertpapierkäufern an, ihr Anlageverhalten trotz verschiedener Änderungen seit Januar 2018 nicht geändert zu haben.