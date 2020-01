Viele deutsche Börsenunternehmen dürften Dividende anheben

Aktionäre können sich auch in diesem Jahr auf hohe Dividendenzahlungen deutscher Unternehmen einstellen. Unter den 160 Konzernen, die in den Börsenindizes Dax , MDax und SDax notiert sind, dürften 88 Firmen ihre Gewinnausschüttungen erhöhen, schätzt die DekaBank. Das seien wohl mehr als im Vorjahr (81). Dagegen dürften 29 Unternehmen ihre Dividende gegenüber 2019 kürzen, hiess es in der am Donnerstag in Frankfurt veröffentlichen Studie.