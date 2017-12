Vier Bieter in Endrunde für Verkauf der Air-Berlin-Tochter Niki (AF)

(Ausführliche Fassung) - Vier Interessenten sind in der Endrunde um den Kauf der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki. Der Gläubigerausschuss beauftragte Insolvenzverwalter Lucas Flöther bei einer Sitzung am Freitag zu entsprechenden Verhandlungen, wie ein Sprecher des Verwalters mitteilte. Um wen es sich bei den Bietern handelt, wollte Flöther mit Blick auf die zugesicherte Vertraulichkeit nicht sagen. Noch in diesem Jahr soll eine Lösung gefunden sein, hiess es.