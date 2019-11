Vifor-Fresenius-Joint-Venture und Partner erzielen positive Studiendaten

(Zusammenfassung mit Börsenschlusskurs aktualisiert) - Vifor Pharma punktet am Dienstag mit positiven Studienergebnissen. So habe das Gemeinschaftsunternehmen Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP) zusammen mit dem Partner ChemoCentryx die gesteckten Ziele in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie Advocate erreicht, teilte Vifor am Dienstag mit.