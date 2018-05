Vifor-Fresenius übernimmt Vermarktungsrechte für Juckreiz-Therapie von Cara

Konkret hat sich das Joint-Venture mit dem offiziellen Namen Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP) die Rechte für die weltweite Vermarktung von CR845 gesichert - mit Ausnahme der Vereinigten Staaten, Japans und Südkoreas. Das Präparat verfügt nach Einschätzung von Vifor über signifikantes Potenzial, neue Standards bei der Behandlung der Krankheit zu setzen.

Im Gegenzug erhalte Cara eine Vorauszahlung von 50 Millionen US-Dollar in bar sowie 20 Millionen für eine Kapitalbeteiligung an dem Unternehmen in nicht genannter Höhe. Dazu kämen regulatorische und umsatzbasierte Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Lizenzgebühren.

