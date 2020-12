Vifor-Joint-Venture präsentiert erste Ergebnisse der ACCOLADE-Studie

Bei ACCOLADE handelt es sich laut Mitteilung vom Montagabend um die bisher grösste randomisierte, verblindete und placebokontrollierte Phase-II-Studie zur Behandlung der extrem seltenen Nierenerkrankung C3-Glomerulopathie (C3G), in der das Medikament Avacopan untersucht wurde. Avacopan ist der erste oral verabreichte selektive Inhibitor des Komplementrezeptors C5a.

Die Veränderung des histologischen C3-Glomerulopathie-Index (C3G HI) für die Krankheitsaktivität (primärer Endpunkt) von der Ausgangssituation bis Woche 26 sei zwischen den beiden Behandlungsgruppen statistisch nicht unterschiedlich gewesen, heisst es in der Mitteilung; der C3G HI für die Chronizität der Erkrankung (Messung des Fortschreitens der Fibrose) habe hingegen einen signifikanten Vorteil für Avacopan im Vergleich zu Placebo gezeigt. Avacopan habe sich dabei als sicher und gut verträglich bei C3G-Patienten gezeigt.

Vifor-CEO Stefan Schulze zeigte sich in der Mitteilung "sehr zufrieden" mit den Ergebnissen. Der Datensatz sei ermutigend und zeige einen wichtigen klinischen Nutzen bei Patienten mit dieser C3G-Nierenerkrankung, für die es derzeit keine zugelassene Therapie gebe. VFMCRP werde nun Gespräche mit den europäischen Zulassungsbehörden über den bestmöglichen Zulassungsweg aufnehmen.

