Vifor-Joint-Venture vermeldet positive Studienergebnisse mit Korsuva

Das Vifor-Fresenius-Gemeinschaftsunternehmen VFMCRP und sein Partner Cara Therapeutics haben in einer Arzneimittelstudie mit dem Medikament Korsuva positive Resultate erzielt. Ab der zweiten Hälfte 2020 sollen die Zulassungsanträge bei der US Food and Drug Administration (FDA) und der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eingereicht werden, wie die beiden Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué mitteilten.