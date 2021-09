Vifor-JV VFMCRP erhält Zulassung in Japan für Tavneos

Das Vifor-Gemeinschaftsunternehmen Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP) hat in Japan eine Zulassung erhalten. Das japanische Ministry of Health and Labor Welfare (MHLW) habe dem Partner Kissei Pharmaceutical grünes Licht für die Markteinführung von Tavneos gegeben, einem Mittel zur Behandlung einer bestimmten Form von Gefässentzündungen, wie Vifor am Montag mitteilte.