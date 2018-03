Vifor Pharma hält nach gutem Wachstum 2017 an Zielen für 2020 fest

(Zusammenfassung) - Vifor Pharma hat in einem ereignisreichen Geschäftsjahr 2017 seine eigenen Ziele eingehalten. In seinem ersten Jahr als eigenständiges Unternehmen hat Vifor Umsatz und EBITDA um jeweils mehr als 10% gesteigert. Zur Erinnerung: Die ehemalige Galenica war im vergangenen April in zwei unabhängige Geschäfte aufgeteilt worden. An den Zielen bis 2020 hält das Management fest.