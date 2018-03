Vifor Pharma: Jacques Theurillat soll in Verwaltungsrat einziehen

Beim Pharmaunternehmen Vifor kommt es zu Wechseln im Verwaltungsrat: Nach seiner Ernennung zum Chef des amerikanischen Biotechnologieunternehmens Corvidia Therapeutics hat Marc de Garidel entschieden, sich aus dem Vifor-Aufsichtsgremium zurückzuziehen. Neu soll Jacques Theurillat an der Generalversammlung am 15. Mai in den Verwaltungsrat gewählt werden.