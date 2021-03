Vifor Pharma schlägt Åsa Riisberg zur Wahl in den Verwaltungsrat vor

Das Pharmaunternehmen Vifor Pharma schlägt für die Generalversammlung am 6. Mai 2021 die Wahl von Åsa Riisberg in den Verwaltungsrat vor. Die schwedische Staatsbürgerin war früher Partnerin und Mitglied des erweiterten Executive Committee des Private-Equity-Unternehmens EQT, wie Vifor am Freitag mitteilte.