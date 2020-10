Vifor Pharma sichert sich über Lizenzabkommen mit Cara Therapeutics US-Zugang

Das Mittel werde auf dem US-Dialysemarkt in jenen Kliniken verwendet, die nicht zu Fresenius Medical Care gehören. Da Vifor bereits mit Fresenius Medical Care zusammenarbeite, könne man über das neue Abkommen die Präsenz in den USA weiter stärken. "Wir verfügen nun über die Kommerzialisierungsrechte für die intravenöse Darreichung von Korsuva im gesamten Dialysesegment, in dem wir alle Dialysekliniken, die nicht zur FMC gehören und ca. 66 Prozent des US-Marktes repräsentieren, hinzufügen", wird Vifor-CEO Stefan Schulze in der Mitteilung zitiert. Weltweit seien bis zu 40 Prozent der Dialyse-Patienten von diesem Juckreiz betroffen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit haben sich die beiden Gesellschaften auch auf eine Gewinnbeteiligung geeinigt, bei der Cara 60 Prozent und Vifor Pharma 40 Prozent erhalten wird. Zudem werde Cara eine Vorauszahlung von 100 Millionen US-Dollar in bar und eine Kapitalbeteiligung von 50 Millionen erhalten.

Darüber hinaus hat Cara laut Mitteilung nach der Genehmigung der US-Zulassungsbehörde von Korsuva Anspruch auf eine zusätzliche Kapitalbeteiligung sowie auf Meilensteinzahlungen in Abhängigkeit vom Erreichen kommerzieller Ziele, die zusammen bis zu 290 Millionen US-Dollar betragen können. Der Zulassungsantrag für die intravenöse Variante von Korsuva soll im vierten Quartal 2020 eingereicht werden.

Bereits im Mai 2018 hatten die beiden Unternehmen ein erstes Abkommen unterzeichnet, das die Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von i.v. Korsuva für die Behandlung von Patienten mit chronischem nierenkrankheitsassoziiertem Pruritus (CKD-aP) bei Hämodialyse- und Peritonealdialyse-Patienten weltweit, mit Ausnahme der USA, Japans und Südkoreas, einräumte.

hr/tt

(AWP)