Vifor Pharma wechselt CEO per Mitte August aus

Der 56-jährige Hussain verfügt laut Mitteilung über eine mehr als 30-jährige Karriere als Führungskraft im Gesundheitssektor. So war der britische Staatsbürger von 2008 bis 2017 in verschiedenen Führungsfunktionen für den britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline tätig. In den letzten Jahren war er laut den Angaben Berater für Private-Equity- und Venture-Capital-Firmen im Gesundheitssektor sowie unabhängiges Mitglied in den Verwaltungsräten bedeutender Pharma-, Biotech- und Medizinaltechnikunternehmen wie Teva Pharmaceuticals, CSL und Cochlear.

Bis zum Eintritt von Hussain trage Stefan Schulze weiterhin die exekutive Gesamtverantwortung für die Vifor Pharma Gruppe, heisst es in der Mitteilung weiter. Schulze hatte die Funktion des CEO erst im März 2020 übernommen, nachdem er von 2017 bis 2020 Präsident des Executive Committee und Chief Operating Officer (COO) der Ostschweizer Pharmagruppe war.

Verwaltungsratspräsident Jacques Theurillat dankt in der Mitteilung Schulze für seine Verbundenheit mit Vifor Pharma über die vergangenen sieben Jahre. Er habe einen wesentlichen Beitrag zur starken Marktstellung der Vifor Pharma Gruppe geleistet, so der Vifor-Präsident.

