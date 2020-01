Die Villars-Tochter Restoshop will sich noch im ersten Quartal 2020 von fünf Verkaufsstellen trennen. Für die zumeist in Tankstellen angesiedelten Läden seien die Mietverträge nicht verlängert worden. Die Transaktion werde sich nicht negativ auf die Rentabilität des Unternehmens auswirken, schreibt das Westschweizer Immobilienverwaltungs- und Detailhandelsunternehmen am Montagabend.