Villeroy und Boch hebt Prognose dank besser laufender Geschäfte an

Dank wieder besser laufender Geschäfte hat der Keramikhersteller Villeroy und Boch seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 angehoben. Er erwarte nun ein operatives Ergebnis (Ebit) in Höhe von 30 bis 35 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Freitag in Mettlach mit. Bisher hatte Villeroy und Boch keine Prognose-Zahlen genannt und kommuniziert, die durch die Corona-Pandemie bedingten Verluste des ersten Halbjahres im zweiten Halbjahr ausgleichen und ein positives operatives Ergebnis erzielen zu wollen.