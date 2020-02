Villeroy und Boch setzt weniger um - und steigert Gewinn deutlich

Trotz eines Umsatzrückgangs hat der Keramikhersteller Villeroy und Boch seinen Gewinn im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Dabei schlug vor allem ein Ertrag aus einem Immobilienverkauf in Luxemburg positiv zu Buche, wie das Traditionsunternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Unter dem Strich verbesserte sich das Konzernergebnis von 33,9 Millionen im Jahr 2018 auf 80,4 Millionen Euro.