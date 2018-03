Vincenz verdiente am Verkauf von Commtrain 1,7 Mio Franken

Ein Gutachten zeigt, wie der ehemalige Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz an einer Firmenübernahme der von ihm präsidierten Kreditkartengesellschaft Aduno profitiert hat. Darin geht hervor: Vincenz, gegen den ein Strafverfahren läuft, hatte am Verkauf seiner Commtrain-Anteile an Aduno 1,7 Millionen Franken verdient.