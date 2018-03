Virgil Abloh übernimmt Männermode bei LVMH-Marke Louis Vuitton

Der Kreativ-Chefstratege von US-Musiker Kanye West entwirft ab sofort die Männermode von Louis Vuitton. Der 1980 im US-Bundesstaat Illinois geborene Virgil Abloh werde seine Entwürfe erstmals im Juni bei der Fashion Week für Männermode in Paris vorstellen, teilte das zum französischen Luxusgüterkonzern LVMH gehörende Modelabel am Montag mit. "Ich bin begeistert", sagte Abloh, der der erste Afro-Amerikaner in dem Job ist, der "New York Times". "Einer jüngeren Generation zeigen zu können, dass für diese Position nicht ein ganz bestimmtes Aussehen Voraussetzung ist, ist ein fantastischer moderner Geist, um loszulegen." Abloh leitet bereits sein eigenes Label Off-White und arbeitet seit langem mit Musiker Kanye West zusammen, der ebenfalls Mode entwirft./cah/DP/he