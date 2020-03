VIRUS: Auch Hyundai-Werk in Tschechien schliesst für zwei Wochen

Nach der VW -Tochter Skoda und dem französisch-japanischen Gemeinschaftsunternehmen TPCA schliesst auch der letzte Autobauer vorübergehend seine Werke in Tschechien. Hyundai wird seine Produktion in Nosovice im Osten des Landes ab Montag für zwei Wochen stoppen. Es sei eine präventive Massnahme gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus, sagte ein Sprecher des südkoreanischen Konzerns am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Infektionen unter den Beschäftigten seien nicht bekannt.