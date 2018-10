Der Genfer Ölhandelskonzern Vitol hat in Brasilien zugekauft. Vitol plant die Übernahme einer 50%-Beteiligung am brasilianischen Downstream-Unternehmen Rodoil, wie es in der am Montagabend veröffentlichten Mitteilung hiess. Angaben zum Preis für den Zukauf der Rodoil-Beteiligung macht Vitol keine.