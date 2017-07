Vivendi lässt sich Chef-Abgang bei Telecom Italia 25 Millionen Euro kosten

Vivendi ist bei Telecom Italia endlich am Ziel: Mit dem Rücktritt des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Flavio Cattaneo kann der französische Medienkonzern beim italienischen Telefonriesen nun komplett durchregieren. Den Weggang des von Paris als unbequem empfundenen Managers beschert dem 54jährigen einen der grössten"goldenen Fallschirme" in der italienischen Geschichte. Nach nur 16 Monaten an der Spitze von Telecom Italia erhält Cattaneo 22,9 Millionen Euro aus seinem laufenden Vertrag inklusive einer "Sonderprämie". Ausserdem bekommt er 2,1 Millionen Euro für den Verzicht auf den Wechsel zu einem Wettbewerber, wenn er am 28. Juli aus dem Amt scheidet.