Vivendi macht beim Börsengang der Musiksparte Tempo

(Ausführliche Fassung) - Der französische Medienkonzern Vivendi drückt beim Börsengang seiner Musiksparte aufs Tempo. Das Management zeige sich nach dem dritten Quartal zuversichtlich und peile für den Schritt nun 2022 an, teilte der Konzern am Dienstagabend in Paris mit. Bisher hiess es, der Gang aufs Parkett solle spätestens Anfang 2023 in die Tat umgesetzt werden.