Vize-Chefposten bei EZB-Bankenaufsicht bleibt vorerst unbesetzt

Der Vize-Chefposten der EZB-Bankenaufsicht bleibt bis auf Weiteres unbesetzt. Bislang gebe es keinen offiziellen Vorschlag des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Nachfolge von Sabine Lautenschläger in dieser Funktion, sagte eine Sprecherin der Notenbank auf Anfrage am Dienstag in Frankfurt.