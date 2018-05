Vodafone greift Telekom an - Milliarden für Unitymedia

(neu: Mit Quartalszahlen von Unitymedia und Einschätzung der Deutschen Glasfaser-Holding (letzter Absatz) - Vodafone greift mit der geplanten Übernahme des Kabelnetzbetreibers Unitymedia die Deutsche Telekom frontal an. Der Mobilfunkkonzern will grosse Teile des britischen Breitband-Anbieters Liberty Global übernehmen, darunter dessen deutsche Tochter Unitymedia. Beide Seiten einigten sich auf einen Kaufpreis von 18,4 Milliarden Euro, wie Vodafone am Mittwoch mitteilte. Neben dem Deutschland-Geschäft wandern auch Liberty-Geschäfte in Rumänien, Tschechien und Ungarn an das Unternehmen.