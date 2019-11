Vodafone kehrt zu Umsatzwachstum zurück

Der britische Telekomkonzern Vodafone ist im ersten Geschäftshalbjahr dank der Unitymedia-Übernahme in Deutschland wieder zu wachsenden Umsätzen zurückgekehrt. Die Erlöse legten in den sechs Monaten bis Ende September gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozent auf 21,94 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Im ersten Quartal stand hier noch ein leichtes Minus von 0,2 Prozent zu Buche. Der Serviceumsatz - also ohne Geräteverkäufe - stieg dabei um 0,3 Prozent, wobei er im wichtigsten Einzelmarkt Deutschland mit einem Plus von 0,1 Prozent quasi stagnierte.