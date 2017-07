Vodafone-Konzern mit überraschend starkem Umsatzplus

Der britische Telekomkonzern Vodafone hat im ersten Geschäftsquartal unerwartet kräftig zugelegt. Das Wachstum des Serviceumsatzes - also mit Telekommunikationsdienstleistungen - legte ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe gerechnet um 2,2 Prozent zu, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Das war deutlich mehr, als Analysten zuvor mit im Schnitt plus 1,5 Prozent erwartet hatten. Vodafone verwies auf das starke Wachstum ausserhalb Europas. Aber auch in Europa gebe es guten Schwung, vor allem in Italien und Spanien. Insgesamt gingen die Erlöse im Zeitraum April bis Juni im Vergleich mit dem Vorjahr um 3,3 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro zurück. Gewinnkennzahlen teilt Vodafone nur halbjährlich mit. Die Jahresprognosen bestätigten die Briten.